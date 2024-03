Màkari 4 ci sarà

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Claudio Gioè -(US Rai)è terminato ieri sera, ma le vicende del giornalista Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, torneranno. La serie, prodotta da Palomar con Rai Fiction, in onda su Rai 1 dal 2021, avrà una quarta stagione. “Siamo già al lavoro per la scrittura della quarta stagione” annuncia la Direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati. I risultati ottenuti da3, d’altronde, hanno parlato chiaro: quattro puntate che hanno raggiunto in media 4.119.000 spettatori, che sono valsi a Rai 1 il 23.15% di share. Ascolti importanti, in crescita settimana dopo settimana, ottenuti per giunta di domenica, serata in cui le fiction ultimamente non hanno più di tanto brillato. “L’ottimo risultato con cui ha chiuso l’ultima puntata di– 4,4 milioni di ascolto medio e 24,1% di share – ...