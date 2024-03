Mahmood riceve un pacco di “cileni ripieni di zucchero” | il meme diventa realtà

Mahmood riceve una confezione di “cileni ripieni di zucchero”: Mahmood riceve una confezione di “cileni ripieni di zucchero”: Dopo che la strofa errata di Tuta Gold che menziona i “cileni ripieni di zucchero” è diventata virale, Mahmood riceve in regalo un’enorme confezione dei biscotti, che tuttavia non esistono e non sono ...

Mahmood e l’equivoco di Tuta Gold: riceve un pacco di “cileni ripieni di zucchero”: Mahmood e l’equivoco di Tuta Gold: riceve un pacco di “cileni ripieni di zucchero”: Tutto nasce da un fraintendimento nella canzone “Tuta Gold” cantata da Mahmood all’ultimo festival di Sanremo. Nel ritornello il cantante parla di «gilet neri ripieni di zucchero», ma molti ascoltator ...

Da “Italodisco” a “Un ragazzo una ragazza”: i The Kolors collezionano Platini: Da “Italodisco” a “Un ragazzo una ragazza”: i The Kolors collezionano Platini: Ci sono tanti altri brani di Sanremo 2024 premiati questa settimana dalla FIMI. Ma nella lista non mancano altri successi italiani, recenti come “Mi fai impazzire” o più datati come “L’anno che ...