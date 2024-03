Mahmood | il video con il pacco gigante di ‘cileni ripieni di zucchero’ | cosa dice veramente la canzone

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha ricevuto undidi: nelle ultime ore, il cantante ha postato su Instagram unnel quale, incredulo, spacchetta il regalo arrivatogli direttamente dall’azienda Mulino Bianco. Ilarriva dopo la conquista del doppio disco di platino per laTuta gold, con il quale il cantante si è guadagnato il sesto posto a Sanremo 2024 e che ha spopolato in tutto il mondo, arrivando al 27esimo posto della classifica Global di Spotify. Nella carrellata postata dasu Instagram, l’artista ha voluto celebrare questo traguardo facendo divertire i fan con ildello spacchettamento della confezione: è proprio dal testo ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a news.robadadonne©

Tuta Gold , la nuova canzone di Mahmood che è arrivata sesta al Festival di Sanremo, sta conquistando tutti. Merito non solo della melodia orecchiabilissima, ma anche di una complessa ma divertente ... (cultweb)

Mahmood, l'incredibile sorpresa Mulino Bianco: la maxi-confezione di cileni è già cult VIDEO: Mahmood, l'incredibile sorpresa Mulino Bianco: la maxi-confezione di cileni è già cult video: "Tuta gold" è un successone e questo ormai è risaputo. Tra chi si improvisa ballerino su TikTok a ritmo della canzone di Mahmood ...

Mahmood e l’equivoco di Tuta Gold: riceve un pacco di “cileni ripieni di zucchero”: Mahmood e l’equivoco di Tuta Gold: riceve un pacco di “cileni ripieni di zucchero”: Dal fraintendimento che ha scatenato le fantasie del web, l’azienda Mulino Bianco cavalca l’onda ...

Mahmood e i 'cileni ripieni di zucchero' di Tuta Gold: maxi regalo per il cantante - Video: Mahmood e i 'cileni ripieni di zucchero' di Tuta Gold: maxi regalo per il cantante - video: 'Tuta gold', il brano con cui Mahmood ha partecipato al Festival di Sanremo, è oggi certificato doppio disco di platino. Per questo l'azienda Mulino Bianco gli ha inviato un pacco di 'cileni ripieni d ...