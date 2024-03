Mahmodd da Fazio vestito così | Littizzetto sconvolta | come lo gela | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dal palco del Festival di Sanremo all'ovazione dello studio di Che tempo che fa, su Canale 9. Mahmood è l'ospite "d'onore" di Fabioe il suo ingresso con outfit stilosissimo manda in visibilio anche Luciana: "Guarda che figo. È venutocol pigiama, elegantissimo". Il rapper milanese che mescola origini egiziane e sarde ha la risposta prontissima: "La comodità prima di tutto, sempre". L'intervista scorre via veloce, decisamente più leggera e rilassata di quella tesa e imbalsamata di una settimana fa con Chiara Ferragni. Diverse emozioni, diversi stati d'animo. L'interprete di Soldi e Brividi si gode il successo clamoroso del suo ultimo brano dell'Ariston, Tuta gold, anche questo diventato un instant classic della musica italiana contemporanea. "Credo di essermi evoluto emotivamente parecchio in ...