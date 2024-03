(Di lunedì 11 marzo 2024) Esattamente 20fa, alle 7.30 di mattina,, nell'ora di punta, dieci ordigni esplosivi sui treni dei pendolari e nella stazione di, a, segnarono, duee mezzo dopo l'11 settembre, l'arrivo del terrorismo di Al Qaida in Europa: 192 persone di 17 nazionalità persero la vita nel più grave attentato sul suolo europeo dopo la strage di Lockerbie del 1988. Una solenne cerimonia alla GalleriaCollezioni Reali, accanto al Palazzo Reale di, presieduta dai monarchi spagnolo Felipe VI e Letizia e la partecipazione della commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, è stato il momento culminante della giornata di commemorazioni, aperta stamani da una manifestazione alla Puerta del Sol, con il sindaco di. Sui luoghi degli attentati ...

Madrid ricorda i 192 morti delle stragi di Atocha di 20 anni fa: Madrid ricorda i 192 morti delle stragi di Atocha di 20 anni fa: Una solenne cerimonia alla Galleria delle Collezioni Reali, accanto al Palazzo Reale di Madrid, presieduta dai monarchi spagnolo ... 11 marzo": lo ha detto il premier iberico, Pedro Sánchez, ...

Madrid, 20 anni dagli attentati che cambiarono la lotta al terrorismo in Europa: Madrid, 20 anni dagli attentati che cambiarono la lotta al terrorismo in Europa: Madrid ricorda quest'anno gli attentati con numerosi eventi in ricordo delle vittime e della risposta che la società spagnola diede; il lavoro dei servizi di emergenza e delle forze dell'ordine, ma ...

Terrorismo: Fontana ricorda 20/mo anniversario attentato Madrid, 'vicini a popolo spagnolo': Terrorismo: Fontana ricorda 20/mo anniversario attentato Madrid, 'vicini a popolo spagnolo': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "20 anni fa la follia jihadista colpiva Madrid e l’Occidente con una feroce serie di attentati terroristici. Un pensiero commosso alla memoria delle vittime e alle loro fam ...