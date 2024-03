Madre di tre bimbe piccole muore in uno schianto inspiegabile | Giulia aveva solo 40 ann

(Di lunedì 11 marzo 2024) La dinamica dell’incidente non è chiara, e sarà complicato ricostruire il tutto con esattezza.Erdas, una donna di 40 anni di Morgongiori in provincia di Oristano, ha trovato la morte domenica sera sulla strada statale 131, la principale arteria che collega nord e sud dell’isola, tra Mogoro e Sardara. Avrebbe perso il controllo dell’auto, sbandando e andando a impattare frontalmente contro le barriere ai bordi della carreggiata. “Domani sarà proclamato il lutto cittadino”, ha fatto sapere il sindaco Paolo Pistis, ricordando comeErdas, 41 anni il prossimo mese di luglio, fosse conosciuta e benvoluta da tutta la comunità. La donna lascia tre figlie.Leggi anche:a 19 anni Sharon Bonillo, era rimasta coinvolta in un incidente con tre amiche a Taranto La terribile dinamica dell’incidente ...

