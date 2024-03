(Di lunedì 11 marzo 2024) ‘Mutina for Art’ è il percorso non-profit che, dal 2017, l’azienda Mutina dedica all’arte contemporanea nelle sedi di Fiorano Modenese (Modena) e di Casa Mutina Milano. Viene dato spazio a esposizioni temporanee in collaborazione con artisti e gallerie di opere e progetti che vedono la ceramica protagonista.

Anche la giunta di Cervia al corteo per i lavoratori dell'ex Farmografica: ... Ryan Paganelli della Uilcom di Ravenna e Stefano Gregnanin della Fistel - Cisl dell'Emilia - ...commissariale incaricata della ricostruzione post alluvione e il ministero delle Imprese e del Made in ...

8 marzo, in Parlamento il 33% di donne. Al Governo la prima premier: ... Lucia Albano e Sandra Savino all'Economia; Fausta Bergamotto alle Imprese e Made in Italy; Paola ... In nove regioni (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia Romagna, ...

Made in Emilia-Romagna: Made in Emilia-Romagna: ‘Mutina for Art’ è il percorso non-profit che, dal 2017, l’azienda Mutina dedica all’arte contemporanea nelle sedi di Fiorano Modenese (Modena) e di Casa Mutina Milano. Viene dato spazio a esposizioni ...

Valorizzare il Made in Italy nel mondo, riunita la cabina di regia Mimit-Maeci: Valorizzare il Made in Italy nel mondo, riunita la cabina di regia Mimit-Maeci: Per fronteggiare i rischi geopolitici e valorizzare il Made in Italy nel mondo, riunita al ministero delle imprese la cabina di regia per l'internazionalizzazione. Sulla rampa di lancio un fondo ...

Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Il giro del mondo delle eccellenze: Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Il giro del mondo delle eccellenze: L'Emilia-Romagna promuove le sue eccellenze culinarie in Italia e nel mondo attraverso un ricco calendario di eventi e fiere, con un focus particolare su Stati Uniti, Canada e Giappone. Investimenti s ...