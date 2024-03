Madame Sìsì è morta | era il volto dell’Art Club Disco di Desenzano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 11 marzo 2024) Questa mattina è, storica drag queen italianae animadi. Al secolo Carlo Tessari, nel 2014 è stata la prima drag queen d’Italia a celebrare il matrimonio di due suoi amici, Giovanni e Sara. Carlo era malato da tempo e si è spento all’età di 63 anni a causa di un tumore contro il quale stava lottando da tempo. Se ne è andato questa mattina alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi due mesi e, in questo periodo difficile – riporta Brescia Today – al suo fianco non è mai mancato l’affetto di amici e conoscenti. “La tua famiglia Artsi stringe per questa perdita. Buon viaggio” è il testo d’addio che lateca ha affidato a ...