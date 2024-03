(Di lunedì 11 marzo 2024) Parigi – Torna il presidente multinazionale, la cui ambiguitàè proporzionale al grado di sostegno all’industria degli armamenti e all’acquisto di armi fuori dall’Unione europea. Dopo aver seminato il panico nelle cancellerie occidentali a seguito di affermazioni calcolatamente spregiudicate – l’invio di soldati francesi in Ucraina nell’ambito di una coalizione occidentale non è “da escludere”, aveva detto il presidente, scatenando un’indignazione in Francia, mentre Germania, Regno Unito e Stati Uniti l’hanno subito respinta al mittente – questa volta il presidente jupiterien appare in prima linea anche quando si tratta di inviare centinaia di migliaia di proiettili all’esercito ucraino. La Francia infatti sostiene l’iniziativa ceca di acquistare 800.000 proiettili al di fuori dell’Unione europea per poi consegnarli all’Ucraina: lo ha annunciato il ...

