Macigno debito | Tim ancora sotto attacco in Borsa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nuovo fuoco di fila in Piazza Affari sul titolo Tim, che mentre scriviamo cede di un altro 4% e passa ormai di mano a poco più di 21 centesimi, ma poche ore era arrivato a cedere quasi 8 punti percentuali. Uno scivolone sui pesano sia la speculazione sia gli algoritmi utilizzati dagli investitori che, a fronte di un ribasso, vendono in automatico per cercare di ridurre i danni nel portafoglio dei loro fondi. Lateme però anche che il gruppo non abbia l’ossigeno per essere “libera di correre” come scrive nel suo nuovo piano industriale. Il problema resta ildel, che è atteso a circa 7,5 miliardi alla fine di quest’anno. Un livello più alto delle previsioni di 1,4 miliardi e che paga i tempi lunghi per completare la prevista cessione della rete al fondo americano Kkr con accanto il ministero dell’Economia per ...