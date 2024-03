Macchie scure | trattarle in sicurezza con il prodotto giusto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dermalogica presenta un nuovo alleato contro leTrattare leè complicato. Per questo Dermalogica ha pensato a un innovativo trattamento peeling domiciliare, da soli 15 minuti, studiato per trattare l’iperpigmentazione: il PowerBright Dark Spot Peel. Le, causate da danni solari, acne, squilibri ormonali o altri fattori, possono dimostrarsi ostinati e resistere ai trattamenti domiciliari convenzionali. PowerBright Dark Spot Peel è un trattamento ad uso domiciliare di 15 minuti appositamente studiato per attenuare lee contrastare i fattori scatenanti dell’iperpigmentazione post infiammatoria. Clinicamente testata su differenti tipi di pigmentazioni cutanee, questa formula ad azione rapida è stata ...