Lutto nella politica | Simone Rossi muore a 44 anni travolto da una slavina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 11 marzo 2024) È mortoda una, 44, imprenditore ed ex assessore al Turismo e allo Sport di Alassio (Savona). L’uomo stava svolgendo un’escursione sulle alture di Monesi, in provincia di Imperia. Si trovava con altre cinque persone, che sono riuscite miracolosamente a scampare all’evento.Leggi anche: Tragico schianto a Codogno: Denisa 40Laa Monesi d’Imperiasi trovava con altri cinque compagni di cordata nel bosco di Monesi per un’escursione. Il gruppo è stato colto all’improvviso da unadi neve. I compagni disono riusciti a salvarsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Ben quattro dei partecipanti ...