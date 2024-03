Lutto a Firenze | è morto l’avvocato D’Ippolito Il suo impegno nei processi contro la mafia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 –per la scomparsa delRoberto, 67 anni, da sempre impegnato neila. Aveva infatti preso parte a numerosi procedimentila criminalità organizzata, da quello per la strage di Cosa nostra in via dei Georgofili afino a quello per la morte di Lea Garofalo, uccisa dalla 'ndrangheta. In passato aveva anche assistito la Fondazione Antonino Caponnetto neidi. È stato anche legale di parte civile nel processo sulle stragi naziste di Vallucciolle. Nato a Volterra, calabrese di origine, quasi sempre ha vissuto adove è stato impegnato anche in politica: dal ...