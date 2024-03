Lupi | nuovi attacchi Fedagripesca Toscana | “Situazione insostenibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024. “Non dobbiamo pensare che quello di Settignano sia un caso isolato. La presenza così pervasiva deinella nostra regione rischia di danneggiare intere attività come l’allevamento suino, bovino e ovino allo stato brado e semibrado. La selezione resta l'unica via possibile prima che sia troppo tardi”. A dirlo è Mario Mori, consigliere di, commentando il caso della capriola sbranata da un lupo a pochi metri dal centro abitato di Settignano. “Il problema deista diventando sempre più un’emergenza – continua Mori –. Abbiamo bisogno di una misura organica, pianificata a tavolino, per limitare i danni causati da questi animali. L'unica via possibile resta la selezione dei, prima che sia troppo tardi. La loro presenza è dilagante in tutto il ...