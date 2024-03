L' unica sarda che festeggia stasera Marsilio | travolge Todde e sinistra | Video

(Di lunedì 11 marzo 2024) "l'cheè mia moglie". Marcoirrompe al proprio comitato elettorale poco dopo le 2, al grido "c'è solo un presidente", e annuncia raggiante la propria vittoria alle regionali in Abruzzo. Una riconferma che segna il trionfo del centrodestra e la debacle del "campo largo", a sostegno dell'ex rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico. L'ultima proiezione del sondaggista Antonio Noto curata per Rete 8 con copertura del 60% certifica un divario incolmabile:al 53,9%, D'Amico al 46,1 per cento. La partita è chiusa. "Avevo concluso il comizio di venerdì promettendo che all'una di notte, massimo alle due, li avremmo mandati a dormire con dieci punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e ancora raccontava di un testa a ...

