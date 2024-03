L' Ucraina non è sconfitta

La tendenza a porgere le guance degli altri sulla guerra in Ucraina: Resta il fatto, non edificante, che quando si parla di guerra in Ucraina emerge dalle nostre parti una diffusa tendenza a porgere le guance degli altri. Questo è un estratto di "La Linea" la ...

In Abruzzo ci sono meno di 100 taxi: ...Armelli A New York la legge anti - Airbnb non sta funzionando di Amanda Hoover Le storie da non ...sui mercati digitali Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente La guerra in Ucraina : ...

di Nacho Arteaga, da Unsplash: di Nacho Arteaga, da Unsplash: Le parole pronunciate dal Papa, le reazioni, l’entusiasmo della portavoce di Putin e le precisazioni della Santa Sede. Difficile però convincersi che le frasi di Bergoglio non fossero un invito a Kyji ...

Oscar, trionfo di Oppenheimer e di Emma Stone che si rompe pure il vestito. Il nudo di John Cena: Oscar, trionfo di Oppenheimer e di Emma Stone che si rompe pure il vestito. Il nudo di John Cena: “Questo è il primo Oscar nella storia dell’Ucraina, ha detto. “Potrei essere il primo regista a dire che vorrei non aver mai fatto questo film, vorrei essere in grado di scambiare questa statuetta, ...

Oscar 2024: il trionfo di “Oppenheimer”, la sorpresa Emma Stone e lo show di Ryan Gosling: Oscar 2024: il trionfo di “Oppenheimer”, la sorpresa Emma Stone e lo show di Ryan Gosling: Tutto quello che è successo agli Oscar 2024 e la lista completa di tutti i vincitori: "Oppenheimer", Emma Stone, Ryan Gosling e i delusi ...