L’Ucraina e Bergoglio | il sostegno dell’Ucid alle trattative “nel solco della Dottrina sociale della Chiesa”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Lacattolica prevede la legittima difesa, ma questa va esercitata all’interno di alcune condizioni, inquadrando il problema‘guerra giusta’ sul piano etico e teologico. Si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima difesa a oltranza con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale”. Lo sottolinea Riccardo Pedrizzi, presidente del Cts(Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) e del Gruppo Laziostessa organizzazione, all’indomani delle dichiarazioni di Papa Francesco sui conflitti in Medio Oriente e Ucraina.Nell’anticipazione dell’intervista alla ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a secoloditalia©

Zelensky definisce le parole di Papa Francesco una “mediazione virtuale”: Zelensky definisce le parole di Papa Francesco una “mediazione virtuale”: Al presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è andato giù l’invito ... degli ucraini quando il male russo ha iniziato questa guerra il 24 febbraio 2022”. Bergoglio: “È più forte chi pensa al popolo, ...

Ucraina, la ministra degli Esteri tedesca critica le parole di Papa Francesco: “Bandiera bianca Dichiarazioni che non capisco”: Ucraina, la ministra degli Esteri tedesca critica le parole di Papa Francesco: “Bandiera bianca Dichiarazioni che non capisco”: Non si placano le polemiche a due giorni dalle dichiarazioni di Papa Francesco nelle quali il Pontefice ha chiesto all’Ucraina di “alzare bandiera bianca e favorire i negoziati” di pace con la Russia.

Papa Francesco, la guerra tra Russia e Ucraina nella profezia di Fatima: cosa potrebbe accadere: Papa Francesco, la guerra tra Russia e Ucraina nella profezia di Fatima: cosa potrebbe accadere: Papa Francesco si prepara a un gesto straordinario di pace! Scopri cosa ha in serbo per Russia e Ucraina nell'atto ispirato dalla profezia di Fatima.