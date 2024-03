Luca Nardi | a volte accade A tu per tu con Djokovic

(Di lunedì 11 marzo 2024) Potrebbe cantare il ritornello di “Sono un ragazzo fortunato“, il giovane talento del tennis pesarese, che in un momento difficile della sua carriera ha scoperto che essere un ’lucky loser’ è proprio bello. Quasi molto bello, visto che essendo rientrato nel tabellone di Indian Wells dopo l’eliminazione nelle qualificazioni con Goffin, è salito automaticamente al secondo turno per il ritiro di Etcheverry. Poi ha battuto il cinese Zhang, numero 50 della classifica Atp, ed oggi affronterà il numero 1 del mondo Nolenei sedicesimi di finale. Niente male in una sola botta per un giocatore che aveva cominciato molto male la stagione 2024 uscendo sconfitto anche nella finale del challenger di Chennai in India. In contemporanea è risalito al numero 106 e ora potrà tentare di entrare nei primi cento al mondo, il punto di ...

Luca Nardi , qualora dovesse battere il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, entrerebbe per la prima volta in top 100 nel Ranking ATP, ... (oasport)

Luca Nardi ha saputo sfruttare la buona sorte che gli è stata data in dono: il pesarese è stato ripescato come terzo lucky loser nel Masters 1000 di Indian Wells al posto di Tomas Martin Etcheverry, ... (oasport)

Italiani in campo oggi lunedì 11 marzo: Musetti, Bronzetti e Nardi, tre big match a Indian Wells. Quote, a che ora e dove vederli: Djokovic - Nardi, Luca vuol fare bella figura contro il campione serbo Davvero non poteva chiedere di meglio a questo Indian Wells, Luca Nardi. Dopo la sconfitta al turno decisivo delle quali, è ...

Sinner in missione sognando California (Piccardi). "Lucky" Nardi il sogno si avvera (Azzolini). Alcaraz va in crescendo e attenzione a Medvedev (Bertellino). Paolini avanti, Kalinskaya lotta ma si ...: [] Il re serbo, reduce da lunghe vacanze, ha fatto fatica con Vukic e torna in campo oggi contro Luca Nardi, classe 2003, aspirante Sinner ripescato come luck loser, bravo a meritarsi il biglietto ...

Luca Nardi, a volte accade. A tu per tu con Djokovic: Luca Nardi, a volte accade. A tu per tu con Djokovic: Il giovanissimo tennista pesarese oggi in campo contro il numero 1 mondiale. Per il talento di casa cresciuto alla Baratoff è la sfida che non si aspettava.

Tennis, Nardi:" Djokovic sarà UN' emozione speciale": Tennis, Nardi:" Djokovic sarà UN' emozione speciale": "Djokovic Sarà un'emozione speciale misurarmi con il numero 1 del mondo, sul Centrale di un torneo prestigioso come questo. Cercherò di ...

Nardi-Djokovic a Indian Wells: orario e come vederla in tv e streaming: Nardi-Djokovic a Indian Wells: orario e come vederla in tv e streaming: L'azzurro scenderà in campo contro il campione serbo nel suo esordio assoluto al terzo turno di un Master 1000 ...