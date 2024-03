Lotto e 10eLotto | vincite per oltre 130mila euro tra Roma e Latina

(Di lunedì 11 marzo 2024) La Dea bendata ha sorriso per ben quattrotra la Capitale e la provincia di– ilcorrieredellacitta.com Estrazioni da ricordare quelle dele 10edello scorso fine settimana per i giocatori del Lazio. In particolare – riporta l’agenzia Agimeg – la provincia diha registrato quattrocon la fortuna che ha fatto tappa anche nella zona di. Quattro estrazioni vincenti ae provincia Venerdì 8 marzo le duepiù alte del 10esi sono registrate entrambe acittà: 50.001e 30.000. Nel primo caso, indovinati nove numeri su dieci in modalità frequente, nel secondo otto numeri su otto ...

Estrazione Lotto e 10e Lotto : i numeri vincenti di oggi sabato 9 marzo 2024 oggi , sabato 9 marzo 2024 , alle ore 20 va in scena l’ Estrazione del Lotto numero 40 del 2024 e del 10e Lotto . TPI segue in ... (tpi)

Lotto , Superena Lotto e 10e Lotto , le estrazioni di sabato 9 marzo 2024 : su Leggo.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti in tempo reale, con il jackpot del Superena Lotto che,... (leggo)

Estrazioni Lotto e 10eLotto, i numeri di sabato 9 marzo: Estrazioni Lotto e 10eLotto, i numeri di sabato 9 marzo: Estrazione del sabato per il Lotto ed il 10eLotto. Per riscuotere le vincite al Lotto ci sono diverse modalità a seconda dell’importo e di come è stata effettuata la giocata. Nel caso di una vincita ...

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 9 marzo 2024: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+: Estrazioni Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto di sabato 9 marzo 2024: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+: Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto, le estrazioni di sabato 9 marzo 2024: su Leggo.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti in ...

Campania, cinque vincite importanti al Lotto e 10eLotto: Pompei sorride con una “tripletta”: Campania, cinque vincite importanti al Lotto e 10eLotto: Pompei sorride con una “tripletta”: Bella cinquina di vincite in Campania nelle estrazioni del fine settimana tra Lotto e 10eLotto. In particolare, è sempre la provincia di Napoli ad esultare ...