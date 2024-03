Lotti? Vedremo alla fine cosa accadrà La profezia di Renzi del 2017

Caso Consip, assolti il padre di Renzi, Lotti e l’imprenditore Romeo: Caso Consip, assolti il padre di Renzi, Lotti e l’imprenditore Romeo: Due condanne e 8 assoluzioni. È quanto ha stabilito il Tribunale di Roma nell'ambito del processo principale sul caso Consip.

Striano rompe il silenzio sul dossieraggio: "Dirò la verità ai giudici, vedrete che succede...": Striano rompe il silenzio sul dossieraggio: "Dirò la verità ai giudici, vedrete che succede...": «Risponderò davanti ad un giudice, poi vedrai che succederà. Ho fatto il mio lavoro con dignità e professionalità assoluta e con i miei metodi, non quelli dei burocrati». È tarda sera quando arriva il ...

Arcadian: Nicolas Cage lotta con gli alieni in uno scenario post apocalittico nel trailer del film: Arcadian: Nicolas Cage lotta con gli alieni in uno scenario post apocalittico nel trailer del film: Fra i prossimi film in cui Vedremo Nicolas Cage in una situazione di pericolo c'è Arcadian, storia di un padre e dei suoi due figli in un mondo invaso dagli alieni e semidistrutto. Oggi è arrivato il ...