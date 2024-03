Lotta alle truffe Anche i parroci in prima linea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un appello aidel territorio affinché sensibilizzino i fedeli contro le. È quanto lanciato venerdì dal comandante provinciale dell’Arma, Matteo Gabelloni, nel corso dell’incontro organizzato nel salone multimediale di Tele Liguria Sud, per l’aggiornamento del clero diocesano. Alla presenza del vescovo Luigi Ernesto Ptti il colonnello Gabelloni si è rivolto aiperché, in spirito di collaborazione, facciano opera di sensibilizzazione verso i parrocchiani onde evitare le molteplici forme di truffa, nei confronti soprattutto delle persone anziane. L’arma migliore per sconfiggere l’odioso fenomeno resta infatti un’intelligente e capillare opera di prevenzione, che vedrà dunquedella provincia inper ...