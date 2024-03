L' Oscar per il miglior documentario a 20 giorni a Mariupol

Oscar 2024, John Cena nudo per annunciare il premio ai migliori costumi: L'ex wrestler John Cena ha fatto il suo ingresso sul palco completamente nudo, coperto solo da una grande busta color beige con dentro il nome del vincitore dell'Oscar per i migliori costumi. "Ragazzi - ha commentato Cena - io non lotto nudo, lotto con gli shorts". "Gli shorts sono peggio che da nudi", ha commentato il conduttore, Jimmy Kimmel. Il premio ...

Oscar 2024, 'La zona d'interesse' miglior film straniero. Niente da fare per 'Io, capitano': L'Italia è fuori: l'Oscar per il miglior film internazionale alla 96/a edizione degli Academy Awards è stato vinto da La zona di interesse di Jonathan Glazer. Escluso il candidato italiano Io Capitano di Matteo Garrone. "...

“La zona di interesse” vince l’Oscar per il miglior film straniero: “La zona di interesse” vince l’Oscar per il miglior film straniero: Chi ha vinto gli Oscar 2024 L'Italia è fuori: l'Oscar per il miglior film internazionale alla 96/a edizione degli Academy Awards è stato vinto da La zona di interesse di Jonathan Glazer. Escluso il c ...

Presentatore nudo agli Oscar, chi è John Cena e cosa è successo. Il video: Presentatore nudo agli Oscar, chi è John Cena e cosa è successo. Il video: Un modo di presentare un premio diverso. È quello accaduto agli Oscar di quest'anno. Il protagonista è stato John Cena, noto wrestler conosciuto in tutto il mondo. Per la consegna della statuetta per ...

L’Oscar per il miglior film internazionale va a La zona d’interesse: L’Oscar per il miglior film internazionale va a La zona d’interesse: La zona di interesse, il film di Jonathan Glazer già candidato a 4 premi Oscar, ha ottenuto la statuetta dorata come miglior film internazionale. Nulla da fare dunque per il candidato italiano, Io Cap ...