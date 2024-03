L’Oscar… delle gaffes al Televideo per un errore durante la premiazione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’Oscarva sicuramente al, per uncommesso intorno all’unaladell’Academy Awards. La notizia arriva da Fanpage, che spiega che all’1.35 di questa notte, sulla pagina dell’Ultim’ora ildà la notizia dell’Oscar per Miglior film straniero al film La zona d’interesse, sottolineando quindi la delusione per il film di Matteo Garrone Io capitano. (Ansa Foto) – cityrumors.itL’delSullo schermo della tv si legge: “Alla 96esima edizione degli Academy Awards il prestigioso premio per il Miglio film internazionale è stato assegnato a La zona di interesse del regista britannico Jonathan Glazer, sancendo una delusione per l’Italia. Il film, basato sull’omonimo romanzo di ...