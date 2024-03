Los Angeles | al via la notte degli Oscar

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 11 marzo 2024) 0.43 Con Jimmy Kimmel per la sua quarta volta sul palco ha preso il via a Losla 96ma edizione e gli Academy Awards. Favorito dellaè Oppenheimer di Christopher Nolan che arriva con 13 candidature e potrebbe portare a casa almeno sei statuette tra cui quella per il miglior film. Sul red carpet hanno sfilato tutti i protagonisti da Emma Stone al nostro Matteo Garrone in cinquina con Io Capitano.