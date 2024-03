L’orrore per i soldi della cocaina Ucciso e sepolto nel campo di grano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Legato mani e piedi, picchiato a calci e pugni, torturato con bruciature e poi, strangolato con una canna dell’acqua, per farsi rivelare il pin del suo bancomat e costringerlo a pagare lache aveva appena consumato insieme al presunto omicida. Per l’orrenda morte di Omar Annaoui, il marocchino di 53 anni trovato seppellito il 28 agosto 2022 in undivicino all’ex carcere di Desio, i giudiciCorte di Assise di Monza sono chiamati venerdì a decidere le sorti dell’imputato Sadik Ilhami, 35enne connazionalevittima. Per lui il pm monzese Marco Giovanni Santini ha già chiesto la condanna a 24 anni di reclusione, più 3 anni di libertà vigilata a pena scontata. L’uomo, sottoposto a fermo nel marzo scorso e ancora detenuto in carcere, è accusato di ...