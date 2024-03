Loredana Bertè ricoverata per accertamenti a Roma | il team | «Improvviso malore dovuto ai suoi precedenti problemi di salute»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 11 marzo 2024)per, che non potrà andare in scena stasera al Teatro Brancaccio di. Lo ha fatto sapere sui social ildella cantante: «Siamo veramente costernati ma a causa di unaidinon potrà andare in scena, al momento èper. Vi daremo notizie a breve – scrivono sul profilo ufficiale della cantante -. Era già ada ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso». Posticipata, dunque, la data prevista per stasera – lunedì, 11 marzo – ...