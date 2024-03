Loredana Bertè ricoverata | concerto annullato per un malore | le sue condizioni

(Di lunedì 11 marzo 2024)ildial teatro Brancaccio di Roma. "Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, staseranon potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve". È quanto si legge sui canali social dell'artista che stasera avrebbe dovuto esibirsi. Ilè stato rinviato al prossimo 15 maggio. Solo qualche ora fa un altro artista a sorpresa ha dovuto abbandonare la scena. Si tratta dell'attore Stefano Fresi. Nel suo caso ha dvuto letteralmente interrompere lo spettacolo. "Scusate, non è nello spettacolo", ha spiegato l'attore per far capire cosa stava accadendo, prima di uscire di scena definitivamente. Fresi è stato soccorso dal 118 prontamente allertato ...

