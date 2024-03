Loredana Bertè colpita da un malore improvviso a Roma | è ricoverata

(Di lunedì 11 marzo 2024)è statada un. Una notizia che ha scatenato tanta apprensione nei fan della cantante e che l’ha costretta a rinviare la data del suo spettacolo teatrale previsto per queste ore al Brancaccio di. L’artista è statain una clinica in zona Gianicolo. La notizia è stata data dal profilo Instagram della stessa: “Siamo veramente costernati ma a causa di undovuto ai suoi precedenti problemi di salute,non potrà andare in scena, al momento èper accertamenti. Vi daremo notizie a breve”. Come si legge ancora nel comunicato,“era già a ...

