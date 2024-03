L’omicidio di Carlo Ala | dal delitto alle condanne dei Nuclei Comunisti Territoriali

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 marzo 2024) La vittima, che lavorava alla Framtek di Settimo Torinese, venne presa in ostaggio insieme a un collega, riuscito miracolosamente a salvarsi, e i due vennero colpiti da 10 proiettili. Omicidio diAla – Ilcorrieredellacittà.com (FOTO DA X) Ilfu rivendicato daidiAlaAla, classe 1920, lavorava come sorvegliante presso la Framtek, un’azienda di Settimo Torinese legata al gruppo Fiat che produceva balestre e molle per auto. Padre di tre ragazze, la maggiore di 26 anni, Cristina, Caterina di 24 e Maria Pia di 21, quando viene ucciso – la sera del 31 gennaio del 1980 – è ormai prossimo alla pensione, a cui mancano appena tre mesi. Quella sera, come ogni giorno,...