L' ombra dell' evasione fiscale nell' era degli influencer

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 11 marzo 2024) Negli ultimi anni, il fenomenoe dei creatori di contenuti digitali ha conquistato sempre più spazio nel panorama online, trasformando radicalmente il modo in cui le persone interagiscono e cercano informazioni. Ma, dietro le immagini perfettee vite digitali c’è l’come dimostrato da un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna che ha svelato un intricato sistema di incassi non dichiarati per un totale di 11 milioni di euro. Tra i soggetti coinvolti figurano nomi noti come l'imprenditore e dj Gianluca Vacchi e il videomaker e youtuber Luis Sal. Una sei zeri che ha messo in evidenza un sistema favorito da lacune esistentie leggi fiscali, ancora inadeguate a ...