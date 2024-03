Lombardia | presentata ‘Monza-Montevecchia eco trail’ | corsa per ‘atleti coraggiosi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. (Adnkronos) – “La Monza-è unaper donne e uomini coraggiosi che trasmette un forte messaggio di promozione dell?atletica e, più in generale, dei valori dello sport”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della, Federico Romani, è intervenuto questa mattina alla presentazione della ‘Reale Mutua MonzaEco, a Palazzo Pirelli. Si tratta, ha sottolineato Romani, di “una gara da vincere prima di tutto con la testa, in cui occorre determinazione e costanza, poiché si riesce ad arrivare fino in fondo solo se si ha ben presente l?obiettivo. E questo è il più bel messaggio che lo sport possa dare”.L?appuntamento con la ‘Reale Mutua MonzaEco, patrocinata dal Consiglio regionale ...