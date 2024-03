Lombardia | orsi e lupi nel mirino della politica La proposta al Pirellone | “Sono troppi | sì alla caccia” Ecco luoghi e numeri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una settantina di attacchi di orso e più di centocinquanta di lupo denunciati in sei anni in. Nessuno all’uomo, sebbene non siano mancati incontri ravvicinati; solo ad apiari, capre, pecore e altri animali d’allevamento. I danni provocati superano però i 260mila euro, ma va ricordato che quelli accertatistati risarciti grazie a una polizza regionale che prevede un indennizzo in base al valore di mercato per ogni capo di bestiame aggredito e per i danni provocati alle strutture dedicate all’apicultura e che copre persino le eventuali spese veterinarie. I territori diventati terreno didell’orsosoprattutto il Bresciano, con oltre una sessantina di richieste di risarcimento danni dal 2018 al 2023, di Sondrio con una trentina, e a seguire di Bergamo e di Como. Gliche ...