Lombardia | allievi scuole primarie di 2 istituti in visita a Consiglio regionale

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. (Adnkronos) – E’ stato il presidente deldellaFederico Romani ad accogliere questa mattina gli alunni delle classi V, sezioni A e B della scuola primaria Segantini di Veduggio con Colzano del Collegio Di Rosa di Desio (Mb), ospiti a Palazzo Pirelli, sede deldella, per unadidattica.“In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima -ha detto Romani- dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite dellelombarde in ...