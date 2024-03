Lolita Lobosco 3 | anticipazioni della seconda puntata Cosa succede alla festa?

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo 2024 – Cinque milioni e 191mila spettatori. Pari al 27,7% di share. La primaterza stagione di Le indagini di, andata in onda lunedì 4 marzo, è stata subito boom di ascolti, battendo il Grande Fratello e Alfonso Signorini, scesi al 18% di share (19,5% la scorsain onda di lunedì) con 2 milioni e 432mila spettatori. Stasera, lunedì 11 marzo, un nuovo episodiofiction con protagonista Luisa Ranieri tratta dai romanzi di Gabriella Genisi editi da Sonzogno e Marsilio Editori. Si torna in Puglia con l’affascinante vicequestora, per la regia di Renato De Maria: nella primaha fatto un nuovo incontro che potrebbe farle cambiare idea sull’amore dopo la delusione ...

