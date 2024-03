Lolita Lobosco 3 anticipazioni 18 marzo 2024 | trama terza puntata | Lolita torna da Angelo ?

(Di lunedì 11 marzo 2024)18Continuano le indagini di. La fiction con protagonista Luisa Ranieri èta con risultati eccezionali e forse non era nemmeno una sorpresa. In questi nuovi episodi, il vicequestoresi ritrova in uno strano triangolo che coinvolge il passato e il futuro della splendida donna barese. Da una parte c’è, che vive sotto protezione dopo le rivelazioni sulla morte del padre di. Dall’altra il nuovo Leon, un uomo sopraffino che ha già incantato. Nell’episodio 2si ritrova proprio con Leon in ...

Lolita Lobosco 3: anticipazioni della seconda puntata. Cosa succede alla festa: Lolita Lobosco 3: anticipazioni della seconda puntata. Cosa succede alla festa: Roma, 11 marzo 2024 – Cinque milioni e 191mila spettatori. Pari al 27,7% di share. La prima puntata, della terza stagione di Le indagini di Lolita Lobosco, andata in onda lunedì 4 marzo, è stata subit ...

Un ballo in maschera, un omicidio, problemi di cuore: stasera in tv la seconda puntata di “Lolita Lobosco” 3: Un ballo in maschera, un omicidio, problemi di cuore: stasera in tv la seconda puntata di “Lolita Lobosco” 3: Un ballo in maschera, un omicidio, problemi di cuore con Leon: insomma, la seconda puntata di "Lolita Lobosco" 3 stasera in tv ...

Le indagini di Lolita Lobosco 3: un ballo inquietante (con morto) e ombre del passato: Le indagini di Lolita Lobosco 3: un ballo inquietante (con morto) e ombre del passato: Tutte le anticipazioni della nuova puntata della serie tv di Rai 1: stasera Lolita indagherà sul misterioso omicidio di Salvatore.