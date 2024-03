L’occidente si è condannato a perdere la guerra in Ucraina?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Guardate come le nostre amate democrazie stanno già iniziando a guardare dall’altra parte dopo aver più o meno sostenuto per due anni il Davide ucraino contro il Golia russo” scrive Franz-Olivier Giesbert. “Se la catastrofe Trump sarà confermata con la sua vittoria alle presidenziali del 5 novembre, abbandonerà con tutta probabilità l’. Non perché è al soldo di Putin, come pensano gli sciocchi, ma perché il suo isolazionismo lo porta a mettere una croce sull’Europa, che per lui non vale nulla, né una, né una messa. “Aiutati, e il Cielo ti aiuterà!”. Questo è il motto delle anime forti, ma a quanto pare non quello dell’Europa, che purtroppo da tempo ha messo il suo destino nelle mani degli Stati Uniti e che, di fronte alla Russia, sembra sempre più sensibile alle sirene del “Coraggio, fuggiamo!”. Lo conferma un sondaggio Ifop per la ...