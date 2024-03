Lo stabilimento Tesla in Germania riprenderà a lavorare

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lodia Berlino, in, ha riscontrato non pochi problemi durante il processo di produzione di altre auto. Ma sembra che i lavori dovrebbero ripartire proprio questa settimana Giusto qualche settimana fa c’è stata questa notizia secondo la quale lodiinsarebbe stato attaccato da un gruppo di estrema sinistra, che prende il nome di Vulkangruppe. Questo gruppo estremista ambientalista ha appiccato un incendio e ha impedito ai lavoratori all’interno dellodi, perché l’incendio ha anche portato a un totale blackout del quartiere. Il motivo sarebbe proprio legato agli ideali di questa organizzazione ambientalista anarchica che vuole far affondare i titani ...

