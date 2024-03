“Lo schifo totale” Anita tocca il fondo al Grande Fratello | l’autore costretto a intervenire

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Al, il rapporto tra Alessio Falsone eOlivieri continua a essere l’argomento della settimana. Dopo un certo feeling, gli autori li hanno invitati in suite per una serata romantica e ed è scattato il primo bacio in vasca.e Alessio hanno parlato del loro legame e dell’alchimia che li unisce. Il gieffino ha ammesso di provare un forte interesse nei confronti di Anima ma ha anche chiuso a una possibile frequentazione all’esterno. “Io ti dico che fuori – ha spiegato Alessio a Rosy Chin – tra me e lei sarà difficile perché siamo distanti. Lei è qui dentro da sei mesi e può succedere che io esco e sono pieno di fi*a e non mi va di stare in questa storia. Io sono molto onesto nel dire che è così e che fuori potrebbe finire perché io mi conosco. Sono pigro Rosy, sono comodo nella mia vita. Non ...