L' NBA L' Aquila Passeggia sul Pescara Basket 2 0 | la Salvezza ad un Passo 75-64

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'- Con una grande prova di forza e con tanta intensità i ragazzi del Nuovono superano ilnella seconda giornata del Girone Playout della Conference Centro Italia, confermandosi al primo posto della classifica e aggiungendo due punti preziosissimi a sei giornate dalla conclusione. Un match sentitissimo alla vigilia dalle due squadre e il derby si è rivelato per trenta minuti incertissimo con entrambe le formazioni impegnate a rispondersi colpo su colpo e decise a portarsi a casa una vittoria importantissima per la classifica. La differenza l’hanno fatta gli ultimi 10 minuti, nei quali i ragazzi di coach D’Addio, trascinati da un pubblico che ha giocato da sesto uomo, hanno prodotto uno strappo irrecuperabile per i pescaresi, arrivando sul 75-55 a 3 minuti dalla ...