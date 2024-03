Liza Koshy cade sul red carpet degli Oscar 2024 | l’incidente per le scarpe troppo alte

Oscar 2024: Liza Koshy cade sul red carpet: Per colpa delle altissime scarpe platform l'attrice Liza Koshy è caduta di fronte ai flash dei fotografi. Ma lo ha fatto con stile, lasciandosi andare alla caduta morbidamente, sorridendo e aspettando l'aiuto di due assistenti per rialzarsi. Ci vuole ...

Tutti i look sul red carpet degli Oscar 2024. Sorprese poche, certezze molte: ... che in quanto a stile due consiglietti può certamente darglieli) Protagonisti loro malgrado della serata, per la gioia dei fotografi - i super plateau di Liza Koshy , che la fanno rovinosamente, ma ...

Oscar 2024, look pagelle: Emma Stone e l'abito rotto (8), John Cena nudo (10), Liza Koshy cade dai trampoli (4): Oscar 2024, look pagelle: Emma Stone e l'abito rotto (8), John Cena nudo (10), Liza Koshy cade dai trampoli (4): Look da Oscar: molto nero, un po' di di rosa Barbie, qualche fuoriprogramma (tipo l'abito rotto della trionfatrice Emma Stone), alcuni scivoloni imperdonabili e pochi look davvero ...

Oscar 2024: Liza Koshy cade sul red carpet: il video: Oscar 2024: Liza Koshy cade sul red carpet: il video: Piccolo inconveniente per l'attrice Liza Koshy che cade davanti ai fotografi sul red carpet degli Oscar 2024 ...

Oscar 2024, pagelle look: Emma Stone e l'abito rotto (8), John Cena nudo (10), Liza Koshy cade dai trampoli (4): Oscar 2024, pagelle look: Emma Stone e l'abito rotto (8), John Cena nudo (10), Liza Koshy cade dai trampoli (4): Look da Oscar: molto nero, un po' di di rosa Barbie, qualche fuoriprogramma (tipo l'abito rotto della trionfatrice Emma Stone), alcuni scivoloni imperdonabili e pochi ...