Liverpool – Manchester City 1-1 | punti di discussione mentre i rivali per il titolo di Premier League condividono il bottino nel vivace affare di Anfield

(Di lunedì 11 marzo 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.hanno condiviso un punto a testa dopo un’emozionante sfida addomenica, con John Stones che ha mandato in vantaggio gli ospiti da distanza ravvicinata dopo un calcio d’angolo mal difeso al 23?, e Alexis Mac Allister che ha riportato il punteggio in parità dal dischetto dopo Il portiere della città Ederson Moraes ha eliminato Darwin Nunez all’interno dell’area. Il gioco Cercando di comportarsi come veri campioni in carica, ilè arrivato adcon la voglia di vincere e ha attaccato i padroni di casa fin dal primo fischio. ...