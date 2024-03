LIVE Sinner-Struff 6-3 | 6-4 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’azzurro sfiora la perfezione e conquista la 17^ vittoria consecutiva

(Di lunedì 11 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.14 Al prossimo turnoaffronterà il vincente del match tra Ben Shelton e Francisco Cerundolo, che chiuderanno il programma odierno sul centrale. 00.12 È la diciassettesimadi, che diventa l’italiano con più successi di fila. Con questa partita l’altoatesino ha staccato definitivamente Adriano Panatta, il quale vinse 16 partitemente nel 1976. 00.10ha giocato un’ottima partita, trovando una prestazione dillo al servizio e mettendo in mostra ottimi colpi. Il tedesco ha chiuso la partita con il 73% dei punti con la prima, entrata il 69% delle volte, ed il 44% con la seconda. Il numero 25 del mondo si è presentato a rete 30 volte ...

Sinner - Struff 1 - 0 (6 - 3) diretta Indian Wells: segui il match LIVE: INDIAN WELLS - In campo a Indian Wells torna Jannik Sinner . Per l'azzurro c'è la sfida contro Struff. Il tedesco ha battuto il croato Borna Coric dopo una battaglia incredibile durata più di tre ore e vinta al tie - break del terzo set dopo tre match ...

Sinner - Struff all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner a caccia di un posto in ottavi di finale a Indian Wells: sul Centrale, il campione degli Australian Open sfida per la prima volta in carriera il tedesco Jan - Lennard Struff, n°25 del ranking. ...

Sinner-Struff all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Sinner-Struff all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta LIVE della partita: Jannik Sinner a caccia di un posto in ottavi di finale a Indian Wells: sul Centrale, il campione degli Australian Open sfida per la prima volta in carriera il tedesco Jan-Lennard Struff, n°25 del ...

Sinner-Struff, in diretta il match di Indian Wells: live 6-3: Sinner-Struff, in diretta il match di Indian Wells: LIVE 6-3: Jannik Sinner vuole mantenere l'imbattiblità nel Masters 1000 americano: affronta per la prima volta il tedesco Struff. Se vince affronterà l'americano mancino Shelton ...

Sinner-Struff diretta Indian Wells: segui il match LIVE: Sinner-Struff diretta Indian Wells: segui il match LIVE: INDIAN WELLS - In campo a Indian Wells torna Jannik Sinner. Per l’azzurro c’è la sfida contro Struff. Il tedesco ha battuto il croato Borna Coric dopo una battaglia incredibile durata più di tre ore e ...