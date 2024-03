LIVE Sinner-Struff 6-3 | 3-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel secondo set

(Di lunedì 11 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2: risposta bassa giocata dall’sul serve and volley di, che nulla può sulpassante di rovescio, questa volta lungolinea . 40-A Termina abbondantemente in corridoio il rovescio lungolinea del tedesco. Seconda 40-40è stato bravissimo a costruirsi la possibilità d’attaccare ma sbaglia l’angolo dell’attacco e si espone al passante dell’. A-40 Ace, ildella partita del tedesco. 40-40va fuori giri con il dritto incrociato che termina lunga. Il tedesco aveva rischiato la seconda ma si è visto arrivare un’ottima risposta, che è atterrata negli ultimi centimetri di campo. Seconda A-40 Prima ad uscire ...

Sinner - Struff 1 - 0 (6 - 3) diretta Indian Wells: segui il match LIVE: INDIAN WELLS - In campo a Indian Wells torna Jannik Sinner . Per l'azzurro c'è la sfida contro Struff. Il tedesco ha battuto il croato Borna Coric dopo una battaglia incredibile durata più di tre ore e vinta al tie - break del terzo set dopo tre match ...

