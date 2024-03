LIVE – Sinner-Struff 6-3 0-0 | terzo turno Masters 1000 Indian Wells 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). L’altoatesino ha lasciato soltanto tre giochi al malcapitato australiano Thanasi Kokkinakis. Il bombardiere teutonico, invece, ha vinto al tie-break decisivo contro il croato Borna Coric, a cui ha annullato la bellezza di tre match point prima di prevalere per undici punti a nove. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera. Secondo le quote dei bookmakers saràa partire largamente favorito nei pronostici. L’allievo di Vagnozzi e Cahill vuole proseguire nella sua imbattibilità stagionale dopo aver vinto il titolo ...