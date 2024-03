LIVE Sinner-Struff 4-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurro

(Di lunedì 11 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Prima al centro vincente per. 15-15ha provato ad entrare sulla seconda, ma è bravoa caricare molto il servizio rovinando i piani del tedesco. 0-15 Favolosa risposta da parte del tedesco che trova la riga ed il vincente. 4-2 Gioco: termina in corridoio il rovescio incrociato del. 40-30 La risposta in allungo ditermina lunga di un nulla. 30-30 Tentativo di serve and volley per, che è costretto nuovamente a giocare una volee tra i piedi.ne approfitta e chiude con il passante lungolinea di rovescio. 30-15 Uno-due vincente per il tedesco. 15-15 Grandissima risposta da parte diche prende ...

