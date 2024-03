LIVE Sinner Sonego-Granollers Zeballos | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | iniziato il match | campo 6 gremito!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI MUSETTI-RUNE CLICCA QUI PER LADI BRONZETTI-GAUFF CLICCA QUI PER LADI NARDI-DJOKOVIC (non prima delle 02:00) 40-0infilacon il dritto lungolinea. 30-0 Altra prima incisiva. 15-0 Prima vincente di Lorenzo, che parte al servizio.al servizio 20:37 La popolarità di Jannik, seppur la sua carriera si “appena iniziata”, è ai massimi storici. C’è il pienone sul6, per undi doppio che lo vede protagonista, così come c’era stato due giorni fa contro Rublev/Khachanov. 20:35 PUBBLICO IN ...