LIVE Sinner Sonego-Granollers Zeballos | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | giocatori in campo a breve

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 11 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI MUSETTI-RUNE CLICCA QUI PER LADI BRONZETTI-GAUFF CLICCA QUI PER LADI NARDI-DJOKOVIC (non prima delle 02:00) 20:29 In questolo spagnolo e l’argentino hanno perso contro l’altra coppia azzurra presente in California Andrea Vavassori e Simone Bolelli, ai quarti dell’ATP di Buenos Aires. 20:25rappresentano l’eccellenza della specialità, insieme hanno trionfato alle ATP Finals nel 2012 e hanno giocato 3 finali Slam, senza mai riuscire a imporsi nell’ultimo atto. 20:20 Nel match di 1° turno, questo stessoera gremito per vedere all’opera ...