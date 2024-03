LIVE – Musetti-Rune 2-6 4-4 | terzo turno Masters 1000 Indian Wells 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Dopo il successo al fotofinish ai danni di Denis Shapovalov, l’allievo di Simone Tartarini torna in campo in una partita in cui parte decisamente sfavorito e potrà anche giocare più a mente libera. Non è un periodo facile per il giovane azzurro, ma è solito esaltarsi s sui grandi palcoscenici, e chissà che non possa accadere anche qui nel Desert Paradise. Sportface.it seguirà iltra Sinner e Struff, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-GAUFF DALLE ORE 19.00 ITALIANE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO SINNER/SONEGO NON PRIMA DELLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-GAUFF DALLE ORE 19.00 ITALIANE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO SINNER/SONEGO NON PRIMA DELLE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BRONZETTI-GAUFF DALLE ORE 19.00 ITALIANE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO SINNER/SONEGO NON PRIMA DELLE ... (oasport)

LIVE – Musetti-Rune 2-6 3-4, terzo turno Masters 1000 Indian Wells 2024: RISULTATO in DIRETTA: LIVE – Musetti-Rune 2-6 3-4, terzo turno Masters 1000 Indian Wells 2024: RISULTATO in DIRETTA: Il LIVE e la diretta testuale di Musetti-Rune, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor) ...

Musetti-Rune all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Musetti-Rune all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta LIVE della partita: Lorenzo Musetti a caccia del pass per gli ottavi di finale a Indian Wells: il toscano affronta il n°7 del mondo, il danese Holger Rune. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in ...

LIVE Musetti-Rune, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: si parte alle 19.00, l’azzurro cerca il colpaccio: LIVE Musetti-Rune, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: si parte alle 19.00, l’azzurro cerca il colpaccio: buonasera e ben ritrovati alla Diretta LIVE di Musetti-Rune, match valevole per il terzo turno dell’edizione 2024 dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Buongiorno amici di OA Sport e ...