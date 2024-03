L’IVASS segnala decine di migliaia di polizze dormienti mai riscosse | legioni di ignari eredi in giro per l’Italia

(Di lunedì 11 marzo 2024) È il solito sogno nel cassetto; svegliarsi una mattina e scoprire di aver ricevuto un sostanzioso assegno da parte di un parente di cui ignoravamo l’esistenza; sfortunatamente mancato, ma privo di qualsivoglia erede. Ma la realtà, talvolta, supera la fantasia. È questo il caso dididie assicurazioni sulla vitapresenti nel nostro Paese. I dati presentati sono recentissimi, visto che il report è di gennaio 2024. Merito del, che ha svolto una ricerca riguardante tutte quelleastrattamente liquidabili per la presenza delle necessarie condizioni di legge, ma che sono diventate. Nessuno le ha richieste, nonostante il termine di decadenza di ben 10 anni. Vediamo come è possibile che...

RC AUTO, IVASS: PREZZO MEDIO 389 EURO, IN AUMENTO: RC AUTO, IVASS: PREZZO MEDIO 389 EURO, IN AUMENTO: Roma, 8 mar - Per i contratti sottoscritti a gennaio 2024, l’indagine sui prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto condotta dall’IVASS evidenzia che il prezzo medio è di 389 euro, in aumento in ...

