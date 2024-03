L’Isola dei Famosi 2024 | arriva il primo no a Vladimir Luxuria | “Mi piacerebbe ma devo rimanere qui”

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 11 marzo 2024) Da qualche giorno a questa parte emergono le voci sui prossimi naufraghi dedei. Finora eranote solo ottime notizie per, in quanto tutti i suoi nomi hanno di fatto accettato di partecipare. Ce ne sono già quattro alla base, ma la quinta ha detto di “no” in queste ore. Ebbene sì, perché gli autori avrebbero contattato Chiara Galiazzo di recente ma la cantante ha dovuto rifiutare per i suoi numerosi impegni con la musica.dei: Chiara Galiazzo rifiuta la proposta Tra i nomi sulla lista dic’era anche Chiara Galiazzo a quanto pare. La cantante, vincitrice della sesta edizione di X-Factor, ha incuriosito gli autori ...